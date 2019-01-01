Rıdvan Dilmen: 2024'e kadar gözüm arkada değil

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fransa galibiyetinin ardından Milli Takım hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Karşılaşma sonrası NTV' de konuşan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen flaş açıklamalar yaptı.

2024'e kadar gözünün arkada olmayacağını söyleyen Dilmen şu ifadeleri kullandı;

"Lucescu gerçeğinin lütfen altını çizelim. Onun döneminde eleştirdik ama sevilen bir milli takım gelmişti. Şenol Güneş ile hem sevilen hem de beğenilen bir milli takıma döndü. Bu çocuklardan bir şey olur."

"Burak Yılmaz, üç gol atmış kadar iyi oynadı. Bugün inanılmazdı. Hem Varane'ı hem de Umtiti'yi yerle bir etti."

"Mehmet Zeki, 'da Neymar'a karşı oynuyor; Merih Demiral, Ronaldo'ya karşı oynuyor. 'da oynayanlar, çok önemli oyunculara karşı oynuyorlar. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum ama beni en çok mutlu eden konu, 2024'e kadar gözüm arkada değil."