Rick van Drongelen, en az 5,5 milyon avroya mal olacak güzel bir yurt dışı transferi gerçekleştiriyor

Rick van Drongelen, önemli bir transferin eşiğinde. Çeşitli Türk medya kaynaklarının haberlerine dayanarak Voetbal International, merkez savunma oyuncusunun Samsunspor'dan Panathinaikos'a transfer olacağını bildirdi.

Van Drongelen ilk başta Süper Lig'den ayrılmayacak gibi görünüyordu. Axel doğumlu 27 yaşındaki stoperin Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı söyleniyordu, ancak şimdi yine de bir Yunanistan macerası yaşayacak.

Van Drongelen, genç yaşta Sparta Rotterdam'da kendini gösterdi ve kulüp onu 2017'de üç milyon avroya Hamburger SV'ye sattı. Die Rothosen formasıyla dört yıl boyunca 95 maça çıktıktan sonra 2021'de Union Berlin'e transfer oldu.

Van Drongelen, nihayetinde Almanya'nın başkentindeki takımda tek bir maçta bile forma giyemedi. Defans oyuncusu, sırasıyla KV Mechelen ve Hansa Rostock'a kiralandıktan sonra, 2023 yılında 200 bin avroya Samsunspor'a satıldı.

Süper Lig’de geçirdiği süre boyunca Van Drongelen tanınan bir isim haline geldi. Sol ayakla oynayan oyuncu, ilk sezonunda ligi on üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor’da vazgeçilmez bir isimdi.

Van Drongelen’in savunmadaki çabaları sayesinde Samsunspor, bir sonraki sezonu son derece etkileyici bir şekilde üçüncü sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezon ise kulüp yedinci sırada yer aldı.

2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Van Drongelen, bonuslar hariç en az 5,5 milyon euro getirisi Samsunspor’a sağlayacak. Türk basınına göre kulüp, ayrıca yüzde yirmi bir satış payı da şart koştu.

Panathinaikos’ta Van Drongelen için dört yıllık bir sözleşme hazır bekliyor; oyuncu, Atina’da Tonny Vilhena ve Stefan de Vrij gibi isimlerle birlikte forma giyecek. 34 yaşındaki de Vrij, bu yazın başlarında Inter’den ayrılıp Yunanistan’ın güneşli havasına kavuşmuştu.