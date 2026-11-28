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Rick Kruys, NAC Breda'yı yükselişe geçirdi. Takımı ikinci sıraya taşıyan teknik direktör, 12 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Ancak bazı oyuncular bunun bedelini ödemek zorunda kaldı.

NAC, cuma akşamı FC Den Bosch'u rahat bir galibiyetle geçti. Breda'daki maç, ev sahibi ekibin 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle NAC, Keuken Kampioen Divisie puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Yalnızca Heracles daha fazla puan topladı.

Geçen sezonun sonunda FC Volendam tarafından görevden alınan Kruys, yeni kulübünde oldukça başarılı. Mohamed Nassoh, Den Bosch maçının ardından ESPN'e konuşarak FC Utrecht'in de aralarında bulunduğu kulüplerde forma giymiş eski futbolcuyla çalışmayı anlattı.

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Orta saha oyuncusu, "Şakaya açıktır ama gerektiğinde sert de olabilir. Harika bir teknik direktör. Bir şeyler yolunda gitmediğinde herkese sert davranır" dedi.

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Kruys, saha dışında da NAC'ta bazı değişiklikler yapmaya çalıştı ve başarılı oldu. Nassoh gülerek, "Artık kahvaltıda üzerine çikolata parçacıkları serpilmiş ekmek yiyemiyorum. Buna bayılıyorum ama onu çöpe attı. Bu yüzden artık yumurta yiyorum" diye konuştu.

ESPN, Kruys'a NAC'ta çikolata parçacıklarını yasaklama kararını da sordu. Kruys, "Kaptan iyi örnek olmalı. Üzerine çikolata parçacıkları serpilmiş ekmek… Daha iyisi olabilir" yanıtını verdi.

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FC Volendam ve VVV-Venlo'nun eski teknik direktörünün yaklaşımı görünüşe göre işe yarıyor. Nassoh, Kruys yönetimindeki 12 maçta iki gol ve yedi asist kaydetti.

Karşılaştırmak gerekirse Nassoh, Carl Hoefkens yönetiminde 34 maça çıkmış, bu maçlarda yalnızca bir asist ve yedi gol üretmişti.