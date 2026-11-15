Arsenal orta saha oyuncusu İngiliz Declan Rice, İngiltere ile İspanya arasında Wembley Stadı'nda oynanan ve İspanya'nın 3-2 kazandığı son UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Barcelona yıldızı İspanyol Lamine Yamal'ın oğluna karşı sergilediği davranışı övdü.

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Metropolitano Stadı, bu akşam pazar günü, Avrupa Uluslar Ligi'nin altıncı haftasında İspanya ile İngiltere arasındaki yeni bir maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sırt ve diz tendonlarındaki sorunlar nedeniyle oynayamamasına rağmen İngiliz oyuncu, ilk maçın ardından İspanyol yıldızla tanışması için oğlunu soyunma odasına götürdü.

İki milli takım arasındaki son maçın ardından Barcelona'nın yıldızının oğluyla çekilmesine onay verdiği fotoğrafın ardından İngiliz orta saha oyuncusu şu yorumu yaptı: "Bu çok hoştu, bir baba olarak değer verdiğim bir şey. İlgilendiği küçük bir kardeşi olduğunu biliyorum, bu yüzden bu davranışın onun için doğal olduğunu düşünüyorum. Bu jest beni gerçekten etkiledi."

Rice, oğlunun Barcelona kanat oyuncusuna olan "takıntısı" hakkında "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ona onun karşısında oynayacağını söyledim ve o da neden Lamine ile karşı karşıya geleceğimi sorup durdu."

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Lamine Yamal ile Declan Rice, futbol kariyerleri boyunca yalnızca bir kez karşı karşıya geldiler; o da İspanya'nın Berlin'de 2-1 kazandığı 2024 Avrupa Uluslar Kupası finalindeydi.

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Yamal, Nico Williams'a gol pası verdi ve 89. dakikada oyundan alındı; Rice ise ilk on birde yer alarak maçın tamamını oynadı.

İki milli takım bugün Metropolitano Stadı'nda Avrupa Uluslar Ligi'nin altıncı haftasında, üçüncü grubun lideri belirlenecek kritik bir maçta yeniden karşı karşıya geliyor.

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İspanya milli takımı bu maça yenilgisiz ve 15 puanla gelirken, İngiltere milli takımı grup aşamasının açılışında Wembley Stadı'ndaki ilk maçta "La Roja" karşısında 3-2 mağlup olmuştu.

Thomas Tuchel'in öğrencileri 12 puana sahip ve Dünya ile Avrupa Kupası sahibini zirveden indirmek için kazanmaları gerekiyor; böylece Uluslar Ligi çeyrek finalinde saha ve seyirci avantajını garantileyecekler. İspanya için ise zirveyi korumak adına beraberlik yeterli olacak.