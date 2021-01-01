Ricardo Sa Pinto: Duran toplara çalışmıştık

Göztepe'yi 2-0 yenen Gaziantep'in teknik direktörü Sa Pinto, duran toplarla ilgili çok çalıştıklarını ve bunun da sonuca etki ettiğini söyledi.

Pinto, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çekişmeli bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi.

İki takımın da oynamak için çok fazla boşluk bulamadığını anlatan Pinto, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık. İstediklerimizi yaptık. Topa daha çok sahip olduk ve pozisyonlar üretebildik. Rakibin bireysel anlamda çok iyi oyuncuları vardı. Bunu bilerek hazırlandık. Mesela Ndiaye'ye boşluk vermemeye çalıştık. Soner (Aydoğdu) ve Halil (Akbunar) konusunda da önlemler aldık. Çok fazla seçeneği olan bir takıma karşı oynamak ve kazanmak her zaman zor. Zor işleri bir şekilde başardık. Bu rakibe karşı çok fazla pozisyona giremeyeceğimizi biliyorduk. O yüzden duran toplara çok çalıştık ve başarılı olduk."

İlk golün ardından rakibin daha fazla risk alacağını tahmin ettiklerini ve sonrasında 2. golü bulduklarını anlatan Pinto, "Bu galibiyette benim payım küçük. Esas başarı takımımın. Psikolojik olarak baskı altındaydık. Fiziksel olarak yorgunluğumuz da vardı. Hem sakatlıklar hem de Kovid-19'dan dolayı eksiklerimiz vardı. Ancak kimse kendini bırakmadı. Herkes kazanmak için çok çalıştı. Ben her zaman kulüp için elinden gelenin fazlasını yapan oyuncular istiyorum. Takımıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, takımla ilk galibiyetini yaşadığının hatırlatılması üzerine de, "Gelecek için planımız daha fazla maç kazanmak. Süper Lig çok zorlu. Takımların seviyeleri birbirine denk. Tüm takımların iyi hocaları ve oyuncuları var. Ligin sonuna kadar bir savaş içerisinde olacağız. Gelecek hafta Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı oynayacağız. Süper Kupa kazandılar. Bizim için zor olacak ama iyi çalışıp oradan da mutlu dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.