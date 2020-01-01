Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Altay’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Ricardo Quaresma, Brezilya basınına konuştu.

ESPN’e açıklamalarda bulunan Portekizli oyuncu, “Brezilyalı futbolcuları her zaman severek izlemişimdir. Eğer bu ülkeden teklif gelirse de düşünebilirim. Kimseye kapıyı kapatmıyorum. Oturur, konuşuruz. Eğer önüme bir fırsat gelirse kendim ve ailem için en iyi olan tercihi yaparım” ifadelerini kullandı.

’ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok geçtiğimiz günlerde TRT Spor’a yaptığı açıklamada “1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Quaresma şehri sevdi, görüşmeler de olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum” demişti.