Ricardo Quaresma: Takımda istenmediğim tarafıma bildirildi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini duyurdu.

Instagram hesabı aracılığıyla açıklama yapan Ricardo Quaresma, "Başkanın beni artık takımda istemediği tarafıma iletildi. Şu anda bu konuyu çözüme kavuşturmaya çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyerek geleceğim hakkındaki kararımı açıklayacağım. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Quaresma'nın Beşiktaş ile 1 milyon 750 bin euro garanti ücretli bir yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı forma ile 34 resmi maça çıkan Quaresma 4 gol atıp 14 de asist yapmıştı.

Quaresma son olarak yeni sezonun ilk maçında Demir Grup deplasmanında forma giymişti.

Portekizli oyuncu dünkü maçında ise yedek oturmuştu.

Takım bulamazsa kadro dışı kalacak

Quaresma'nın ardından Beşiktaş da resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Quaresma'nın takımda düşünülmediğini duyurdu.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.



Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."