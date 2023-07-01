Ricardo Quaresma: "Suudi Arabistan'a transfer olmazdım, ben satılık değilim"

2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli'ye transfer olan Ricardo Quaresma, Suudi Arabistan'da yaşanan dönüşümü yorumladı.

Suudi Arabistan transferde atağa geçti

Quaresma, 2013'te Al Ahli'ye imza atmıştı

Ancak şansı olsa Suudi Arabistan'a "gitmeyeceğini" söylüyor

NE OLDU? Önümüzdeki 10 yılı dünyaca ünlü futbolcuları Pro Lig'e transfer ederek geçirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan bu uğurda hamlelerini gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Suudi Arabistan'da yaşanan dönüşümü yorumlarken "satılık olmadığının" altını çizdi.

NE SÖYLENDİ? Ajansspor'da yer alan habere göre Ricardo Quaresma, Suudi Arabistan'ın transfer politikası hakkında şunları söyledi: "Suudi Arabistan takımlarına saygı duymak zorundayız. Paraları varsa bırakalım harcasınlar, iyi de harcıyorlar. Ben oraya transfer olur muydum? Hayır. Satılık değilim"

BÜYÜK RESİM: Ricardo Quaresma, 2013 yılında Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli'ye imza atmıştı. 1.5 yıl Al Ahli'de kalan Portekizli oyuncu, yüksek bir maaş kazanmıştı.