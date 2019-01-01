Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy ile anlaştı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma düğümü çözülüyor. 35 yaşındaki yıldızın MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye gideceği iddia edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezon kadrosunda istemediği iddia edilen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı renklere vedaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'la bir yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen yönetimle de sorunlar yaşayan 35 yaşındaki Portekizli yıldızın A Bola' da yer alan habere göre ayrılık kararı aldığı ve yeni durağının olacağı yelken açacağı belirtildi.

Haberde yer alan iddiaya göre Quaresma kendisini çok isteyen ekibi Los Angeles Galaxy'nin teklifini kabul etti.

Haberin devamı aşağıda

Portekizli yıldız, alacakları ödenmediği için geçen ay Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmiş, Başkan Fikret Orman'ın da "Parasını verin gönderin" restini çektiği iddia edilmişti. Quaresma da Instagram hesabından, "Eğer beni istemiyorlarsa bir toplantı yapmaları yeter" mesajını gönderip tatilin yolunu tutmuştu.