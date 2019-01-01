Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ricardo Quaresma'nın yeni durağı oldu.

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediğini açıkladığı 36 yaşındaki Portekizli oyuncu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Transferim mali detayları ise açıklanmadı.

2 şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş'a ilk olarak 2010-11 sezonunda transfer olan Quaresma, 2012-13 sezonunda ise önce kadro dışı bırakılmış, ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. 2015-16 sezonunda yeniden siyah-beyazlılara transfer olan Portekizli yıldız, dört sezon daha formasını giydiği Beşiktaş'tan bir kez daha ayrılmış oldu.

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Quaresma, 227 defa giydiği Beşiktaş forması altında 38 gol atıp 78 asist yaptı ve iki defa Süper Lig şampiyonluğu, bir defa Kupası'nı kazandı.