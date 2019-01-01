Ricardo Quaresma Fenerbahçe maçında yok!
Yorum()
AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmadan puansız ayrılan İstanbul ekibi, Ricardo Quaresma'nın gördüğü sarı kart ile önemli bir kayıp verdi.
Maça kart sınırında çıkan Portekizli yıldız, 33. dakikada kart görerek cezalı duruma düştü ve takımının 11. haftada Fenerbahçe deplasmanında oynayacağı müsabakada yer alma şansını kaybetti.
Kasımpaşa ile Fenerbahçe, 8 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Zorlu deplasmanda Portekizli oyuncudan mahrum kalan İstanbul ekibi, Quaresma'dan 7 Süper Lig maçında 1 asistlik katkı aldı.