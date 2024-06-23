Ricardo Quaresma Beşiktaş'a mı dönüyor? Kendisi açıkladı

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Türkiye - Portekiz maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Portekizli süperstar, Beşiktaş'a açık bir çağrıda bulundu.

Ne söylendi?

Türkiye için mesajı sorulan Quaresma, TRT Spor'a şu açıklamayı yaptı:

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"Teşekkür etmek istiyorum, bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Beşiktaş'a çağrıda bulundu

Portekizli yıldız, "Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünüyor mu?" sorusuna "Göreceğiz. Beşiktaş başkanını bekliyorum" diyerek Siyah-beyazlı ekibe çağrı yaptı.

Beşiktaş'ta ne yaptı?

Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ta iki dönem forma giydi. 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol atarken 77 asist yaptı.