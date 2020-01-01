Ricardo Quaresma, Altay yolunda

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig ekibi Altay ile görüşüyor.

Uzun yıllardır ’de top koşturan Ricardo Quaresma’nın yeni durağı olabilir.

Altay’ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Quaresma şehri sevdi, görüşmeler de olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de formasıyla 26 maçta forma giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu, rakip ağları 4 kez sarsma başarısı göstermişti.

Daha fazla takım

Daha önce 7 sezon Beşiktaş formasını terleten Quaresma, bu takımda ise toplamda 236 resmi maça çıkıp 40 gol ve 49 asistle oynamıştı.