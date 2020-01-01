Ricardo Quaresma, Altay yolunda
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AA
Uzun yıllardır Türkiye’de top koşturan Ricardo Quaresma’nın yeni durağı Altay olabilir.
Altay’ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Quaresma şehri sevdi, görüşmeler de olumlu geçti. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Kasımpaşa formasıyla 26 maçta forma giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu, rakip ağları 4 kez sarsma başarısı göstermişti.
Daha önce 7 sezon Beşiktaş formasını terleten Quaresma, bu takımda ise toplamda 236 resmi maça çıkıp 40 gol ve 49 asistle oynamıştı.