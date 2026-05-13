Ricardo Pepi, PSV'ye transfer konusunda kesinlikle istekli değil: "Sadece eğer..."

Ricardo Pepi, ESPN'e verdiği röportajda şu anda transfer konusuyla kesinlikle ilgilenmek istemediğini söyledi. PSV'nin forveti, tüm dikkatini FC Twente ile oynayacakları son lig maçına, ardından da kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'na vermiş durumda.

Sezonun ikinci yarısında Pepi hakkında çok konuşuldu. 23 yaşındaki Amerikalı oyuncu Fulham'a transfer olmak üzereydi, ancak yaklaşık 40 milyon avroluk transferi aniden suya düştü. Londra kulübü, sezonun bu kadar erken bir aşamasında anlaşmanın riskinin çok büyük olduğuna son anda karar verdi. O sırada Pepi sağlık kontrolünden çoktan geçmişti.

"Gerçekleşmeyecek bir transfere bu kadar yaklaşmak, duygusal bir roller coaster gibi," diyor forvet, ancak pes etmedi. "Önemli olan, sonrasında dengeli kalmak ve hayatında bir denge kurmak."

Pepi'nin zihni hızla değişti. Şimdi de, Dünya Kupası yaklaşırken, tüm yan konulardan tamamen uzak duruyor. “Her zaman bir sonraki adıma odaklanmaya çalışıyorum ve o da burada, PSV'de oynayacağımız bir sonraki maç. Umarım ondan sonra Dünya Kupası'nda da bir şansım olur.”

“Yani ondan önce olacaklarla pek ilgilenmiyorum,” diyerek olası bir yaz transferine atıfta bulunuyor. “Sadece sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye çok odaklanmış durumdayım. Milli takımda şans bulup bulamayacağımı görmek için sabırsızlanıyorum.”

Menajerinden de kesinlikle hiçbir şey duymak istemiyor. “Kesinlikle hayır, yüzde yüz,” diyor Pepi, ardından aniden beş gol atarsa durumun değişip değişmeyeceği soruluyor. “Tamam, sadece bu durum değişebilir,” diye yanıtlıyor.

“Ama menajerime hala şunu söylüyorum: Dünya Kupası bittiğinde, sezon bittiğinde… Zaman bulursak bu tür şeyleri konuşabiliriz. Ama şu anda sadece sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmak istiyorum.”