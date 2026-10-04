Eski Fransız yıldız Franck Ribery, bu hafta sonu İtalya'nın kuzeyindeki Trento Spor Festivali'ne yaptığı ziyareti, Bayern Münih ile geçirdiği muhteşem sezona rağmen 2013'te Ballon d'Or'u kazanamamasının yarattığı büyük hayal kırıklığının anılarını tazelemek için değerlendirdi.

43 yaşındaki eski Fransız milli futbolcu, bu hayal kırıklığını hâlâ yaşıyor; ancak teknik direktör olarak yeni bir kariyere başlamaya hazırlanıyor.

Yaranın muhtemelen asla kapanmayacağını bizzat Ribery de kabul ediyor; zira eski Bayern Münih yıldızı, 2013'te Ballon d'Or'u kazanamamasını hatırladığında yüreğinde bir buruşukluk taşıyor.

Bayern Münih ile geçirdiği göz kamaştırıcı bir sezonun ardından eski Fransız milli futbolcu, bu prestijli bireysel ödülü kazanacağını düşünüyordu; ancak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından üçüncü sırada yer aldı ve bunun on üç yıl geçtikten sonra bile haksız bir sonuç olduğunu hissetmeye devam ediyor.

Franck Ribery, İtalya'nın kuzeyindeki Trento Spor Festivali'ne yaptığı ziyarette "RMC Sport" kanalının aktardığı açıklamalarda şöyle konuştu: "2013 benim altın yılımdı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya Ligi'nin ve Avrupa'nın en iyi oyuncusuydum. Belki de Ballon d'Or'u hak ediyordum. Onu kazanamamak acı vericiydi. Bu bir hayal kırıklığıydı. Bunu itiraf etmekte zorlanmıyorum. Büyüleyici bir sezondu, her şeyi kazandım ve Bayern Münih ile milli takımda son derece iyi bir performans sergiledim. Bundan daha fazla ne yapabilirdim ki?"

Kramponlarını Ekim 2022'de, Salernitana'da geçirdiği son dönemin ardından duvara astıktan sonra Franck Ribery, Mart 2024'e kadar İtalyan kulübünün teknik ekibine katıldı. O tarihten bu yana antrenörlük sertifikalarını tamamladı ve şimdi teknik direktör olarak yeni hayatına başlamaya hazır hissettiğini söylüyor.

Şöyle devam etti: "Mesleğimi değiştirdiğimi fark ettim. Benim için takımın yönetimi, empati ve oyuncularla kurulan ilişki son derece önemli olacak. Bu, dizilişlerden ve taktiklerden önce geliyor. Heynckes ve Ancelotti gibi, ayrıca Nicola ve Iachini gibi birçok büyük teknik direktörle çalıştım; her birinden bir şeyler öğrendim. Hücum futbolu oynatmak isterim. Takımım topu hızlıca geri kazanmalı ve hemen gol aramalı. Avrupa'da Kompany yönetimindeki Bayern Münih'e çok hayranım."