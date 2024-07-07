Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın, Hollanda ile Türkiye arasında oynanan EURO 2024 çeyrek final maçındaki performansı gündem oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Berlin'de tarihi maçta çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Samet Akaydin'in golü ile öne geçen millîler, Stefan de Vrij ve Mert Müldür'ün (kk) golleriyle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Barış Alper Yılmaz resitali

Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilip EURO 2024'ten elendiği karşılaşmada adeta Barış Alper Yılmaz resitali vardı.

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Yıldız futbolcu, özellikle Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a çok zor anlar yaşattı.

Van Dijk ne dedi?

Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk, mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz'a övgü yağdırdı.

Tecrübeli savunmacı, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu" sözlerini sarf etti.

Rian Rosendaal'dan Barış Alper yorumu

Öte yandan GOAL'ün Hollanda muhabiri Rian Rosendaal da hem maçı hem de Barış Alper'i yorumladı.

Rosendaal mücadelenin ardından şunları söyledi: "Hollanda olarak iyi başladık. Depay ile ilk dakikada gol atmalıydık.

Sonra oyundan düştük, aynı zamanda da Türkiye'nin eline düştük. Türkiye, Gakpo ve Bergwijn'ı etkisiz kıldı.

"Şanslıyız ki Arda Güler'in frikiğinde top direkten döndü. Daha sonra Ronald Koeman bazı şeyleri değiştirdi ve bu işe yaradı. Weghorst bunda anahtar bir rol oynadı.

'Avrupa'da büyük bir kulübe gitmeli'

Barış Alper Yılmaz gerçekten çok iyiydi. Van Dijk zaman zaman zorlanıyordu ve çok zor anlar yaşadı.

Bir an, 'Bu nasıl olabilir?' diye düşündüm. Çok iyi bir oyuncu. Bu yaz büyük bir Avrupa kulübüne gitmeli. Gözlemciler artık onu tanıyacak."