Reus: Bayern Münih'e asla gitmeyeceğim

Dortmund'un efsaneleşme yolunda ilerleyen yıldızı Marco Reus, kariyerinde asla Bayern Münih forması giymeyeceğini tekrarladı.

Marco Reus, kalbinin ile attığını ve asla 'te oynamayacağını açıkladı.

30 yaşındaki yıldızın adı Borussia ve Dortmund dönemlerinde sürekli olarak Bayern Münih ile anıldı. Reus altyapısında yetiştiği Dortmund'a 2012'de Mönchengladbach'tan dönerek tekrar imza atmıştı ve o tarihten bu yana da sarı-siyahlı formayı giyiyor.

Sport Bild'e röportaj veren Reus, "Birçok kulüpten olduğu gibi Bayern Münih'ten de transfer teklifi aldım. Bayern Münih'e ve kulübün trihine büyük saygım var. Ancak her zaman Dortmund için oynamak istedim. Mönchengladbach'ta oynadığım dönemde de bu açıktı; ' 'da sadece Dortmund'da oynayacağım, aksi takdirde yurtdışına gideceğim' demiştim" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

1996'da yedi yaşındayken Dortmund akademisine katılan Reus, 10 yıl sonra başka bir yerde profesyonel kariyer hayalini sürdürmek zorunda kaldı.

Rot Weiss Ahlen'da geçirdiği 3 yılın ardından Gladbach'a transfer olan yetenekli oyuncu, burada 109 maçta 41 gol atarak Dortmund'a geri dönmüştü.

Reus, son sekiz sezonu Dortmund'da geçirdi ve 266 maçta 129 gol attı.

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