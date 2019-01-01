Resul Türkkalesi kimdir?

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Bayern Münih B Takımı forması giyen Resul Türkkalesi'ni yakından tanıyalım.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, B Takımı forması giyen Resul Türkkalesi transferinin bir an önce sona ermesini istiyor.

20 yaşındaki genç oyuncu, Bayern Münih B Takımı formasıyla 15 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Resul Türkkalesi kimdir?

3 Ağustos 1998 yılında 'nın Münih kentinde dünyaya gelen Türk asıllı Resul Türkkalesi, futbol hayatına Bayern Münih alt yapısında başladı.

Sırasıyla Bayern Münih U16, U17, U19 takımlarında top koşturan genç yetenek şu an Bayern Münih B Takımı'nda forma giyiyor.

Hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen Resul, Milli Takımı'nda da farklı yaş kategorilerinde oynadı ve kaptanlık yaptı.

Pep Guardiola'nın Bayern Münih Teknik Direktörlüğünü yürüttüğü dönemlerde, 20 yaşındaki futbolcuyu sık sık A Takım idmanlarına çağırmış ve özel olarak ilgilenmişti.

Genç futbolcunun şu anki piyasa değeri 75 bin euro.