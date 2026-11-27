Basında çıkan haberler, Newcastle United forvetinin önümüzdeki dönemde İngiliz golcü Ivan Toney'nin ayrılığını telafi etmek amacıyla takas yoluyla Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olacağı iddiasının aslını ortaya koydu.

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Basında çıkan haberlerde, İngiliz kulübünün Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Alman forvet Nick Woltemade'yi Al Ahli'ye önerdiği ve bu takas anlaşmasıyla Ivan Toney'nin Newcastle'a transfer olacağı öne sürülmüştü.

Ancak Woltemade'nin menajeri Danny Bachmann, Suudi Arabistan kanalı Al Arabiya'nın resmi internet sitesine verdiği demeçte bu haberleri kesin bir dille yalanlayarak "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Bachmann konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu saçmalık. Odağımız Juventus. Woltemade kariyerinin bu aşamasında yalnızca Avrupa'nın büyük liglerinde oynayacak."

Woltemade bu sezon Juventus forması giyiyor. Geçen yaz transfer döneminde Newcastle'dan bir sezonluk kiralık sözleşmeyle ayrılan oyuncu, sezon sonunda St James' Park'a geri dönecek.

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Juventus'a transferinden bu yana 17 maçta forma giyen Alman forvet, bu maçlarda 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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Juventus'un bu hamlesi, 24 yaşındaki oyuncunun Alman ekibi Stuttgart'tan 69 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu Newcastle United'da geçen sezon kendini kanıtlayamamasının ardından geldi.

Woltemade, İsveçli forvet Alexander Isak'ın Liverpool'a gidişiyle oluşan boşluğu dolduramadı. İngiliz ekibiyle 51 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 11 gol atıp 5 asist yaptı.

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Ivan Toney'nin adı son dönemde Premier Lig'den birçok kulüple anıldı . Bunların başında, Al Ahli'de oyuncuyu iki yıl çalıştıran Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin yönettiği Newcastle United geliyor.

Bunun yanı sıra forvet hattına yeni bir oyuncu arayan Manchester United da 30 yaşındaki golcüyle ilişkilendiriliyor. Ancak Arjantinli Mauricio Pochettino'nun İngiliz Michael Carrick'in yerine takımın başına getirilmesinin ardından durum netlik kazanmış görünmüyor.

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Bu mevkiye yeni bir oyuncu kazandırma ihtiyacı duyan Crystal Palace ise önümüzdeki dönemde İngiliz forvetle ilgilenen son kulüp oldu.

Bu ilgi, Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in önümüzdeki dönemde Londra ekibini çalıştırmak üzere Fransız teknik direktör Pierre Sage'ın yerine göreve getirilmesiyle eş zamanlı olarak ortaya çıktı.

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Frank'in Ivan Toney ile güçlü bir ilişkisi bulunuyor. Danimarkalı çalıştırıcı, İngiliz forvet 2024 yazında Al Ahli'ye transfer olmadan önce 2020 ile 2024 yılları arasında tam 4 yıl boyunca Brentford'da oyuncuyu çalıştırmıştı.

Ivan Toney ise önümüzdeki dönemde Premier Lig'e dönme fikrine sıcak bakıyor. Oyuncu özellikle Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı kadrosunda kalıcı bir yer edinmek istiyor.