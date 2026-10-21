İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu, bugün çarşamba günü, Real Betis oyuncusu Facundo Bernal'e, La Liga'daki iki takım arasındaki karşılaşma sırasında Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile yaşadığı olay nedeniyle 4 maç men cezası verdiğini açıkladı.

Karar, AS gazetesi'nin aktardığına göre, Disiplin Kurulu'nun, Uruguaylı oyuncunun geçen pazar günü Barcelona karşısında ev sahibi ekibin skoru 3-2 yapan ikinci golünün ardından Yamal ile girdiği arbede sonucu kırmızı kart görmesiyle ilgili Real Betis'in yaptığı itirazları reddetmesinin ardından geldi.

Kurul, olayı 4 maç men cezası gerektiren bir saldırı olarak değerlendirdi; bu da Bernal'in Kral Kupası'ndaki bir karşılaşmanın yanı sıra Sevilla derbisi öncesindeki La Liga maçlarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Real Betis ise, sahada yaşananlarla orantısız olduğunu düşündüğü cezaya itiraz etmek üzere Temyiz Kurulu'na başvurma kararı aldığını açıkladı.

Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, Bernal'in kırmızı kart görmesine öfkesini dile getirmiş ve oyuncunun, tıpkı Lamine Yamal gibi yalnızca sarı kartı hak ettiğini savunmuştu.

Ayrıca Bernal, olay sırasındaki davranışı için sosyal medya hesapları üzerinden özür diledi ve Endülüs ekibi, bu özrün ceza belirlenirken dikkate alınması gerektiğini düşünüyor.

Cezalar Bernal ile sınırlı kalmadı; Disiplin Kurulu, Real Betis'in sportif direktörü Mano Fajardo'ya da, spor düzenine aykırı olarak değerlendirdiği davranışı nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Kurul ayrıca, takımının Barcelona karşısında mağlubiyetiyle sonuçlanan maçın ardından hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle Pellegrini'ye bir ihtar verdi.