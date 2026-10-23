Resmi: Wydad yeni teknik direktörünü açıkladı

Fas ekibi Widad kulübü, bugün cuma günü, Tunuslu Nasreddine Nabi'yi bu sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirdiğini açıkladı.

Widad, resmi "Facebook" hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kulübümüz, Tunuslu teknik adam Nasreddine Nabi'nin, içinde bulunduğumuz spor sezonunun sonuna kadar A takımın teknik direktörlüğüne getirildiğini duyurur."

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu atama, kulübün önümüzdeki dönemde A takımı yönetmesi, performansını geliştirmesi ve çeşitli organizasyonlardaki rekabetçi varlığını güçlendirmesi için teknik adam Nasreddine Nabi'nin tecrübesinden ve antrenörlük yetkinliğinden faydalanma yönelimini yansıtmaktadır."

Açıklama şöyle sona erdi: "Widad spor kulübü, teknik direktörü Nasreddine Nabi'yi aramıza hoş geldin derken, görevinde kendisine tam başarı ve muvaffakiyet diler; belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamasını ve Widad taraftarının beklentilerine karşılık vermesini temenni eder."

Widad, 4 hafta geride kalmışken 5 puanla Fas Ligi puan tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor.