Resmi: UEFA, FIFA başkanlığı için Infantino'ya rakip olacak adayını açıkladı

UEFA Yürütme Kurulu ve FIFA Konseyi'nde temsil edilen Avrupa ulusal federasyonları, Mart 2027'de yapılacak FIFA başkanlık seçimlerinde Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun adaylığını oy birliğiyle desteklediklerini açıkladı.

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UEFA'nın internet sitesinde yayımlanan resmi açıklamaya göre, bu karar bugün UEFA Başkanı Aleksander Čeferin başkanlığında düzenlenen toplantıda alındı. Federasyonlar, Diallo'yu seçim yarışına katılmaya resmen davet etti ve kendisine tam destek vereceklerini taahhüt etti.

Philippe Diallo, futbolun farklı kademelerinde geniş bir deneyime sahip. Diallo daha önce Fransız profesyonel futbol kulüplerini temsil eden kuruluşa liderlik etti, Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin yönetim kurulunda görev yaptı ve FIFA'nın uyuşmazlık çözüm yapılarında çalıştı.

Fransa Futbol Federasyonu'nun başkanlığını üstlenen Diallo, ardından 2023 yılında UEFA Yürütme Kurulu'na katıldı.

FIFA'nın izlediği yola ilişkin ciddi endişelerin gölgesinde Avrupa ulusal federasyonları, küresel futbol camiasında birliğin yenilenmesi ve güvenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

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Federasyonlar, FIFA'nın dünyanın tüm bölgelerinde oyunun gelişimini öncelikleri arasında en üst sıraya koyması, en yüksek yönetişim standartlarına bağlı kalması ve üye federasyonlar, konfederasyonlar ve futbolun tüm paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

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Federasyonlar, Philippe Diallo'nun bu hedefleri gerçekleştirmek için gereken liderliği sağlayabileceğine tam olarak güvendiklerini dile getirdi.

Diallo ise daveti kabul ederek FIFA başkanlık seçimlerine girmeyi onayladı. Adaylığı, Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu'nun yarın yapılacak toplantısında resmi olarak onaylanacak.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) önümüzdeki başkanlık seçimleri, dünyanın en büyük futbol kuruluşunun yönetim biçimine ilişkin anlaşmazlıkların tırmanmasıyla son derece hassas bir döneme giriyor. Başkan Gianni Infantino, büyük turnuvaların ticari haklarının yönetimi ve federasyon içindeki karar alma mekanizmalarıyla ilgili bir dizi kararı nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Mevcut krizin kökeni, Infantino'nun Temmuz 2026'da ortaya attığı, Dünya Kupası ve diğer organizasyonlara bağlı hakları bünyesinde toplayacak ve özel sektör yatırımcılarının hisse sahibi olmasına kapı açacak ticari bir yapı kurulması önerisine dayanıyor.

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Proje, süreçlerin şeffaflığına ilişkin endişeler ve öneri ortaya atılmadan önce ulusal federasyonlar ile konfederasyonlarla yeterli istişare yapılmaması nedeniyle geniş çaplı itirazlara yol açtı.

Öneriye yönelik artan tepkiler Infantino'nun projeden geri adım atmasına neden oldu. Ancak pek çok taraf, krizin yalnızca bir yatırım projesine ilişkin anlaşmazlık olmadığını, FIFA'nın yönetişim sistemindeki daha derin bir aksaklığı gün yüzüne çıkardığını düşündüğü için krizin etkileri sürdü.

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Kriz ayrıca FIFA başkanının yetkilerinin sınırları ve federasyona bağlı kurumların bağımsızlık düzeyi konusunda da soru işaretleri doğurdu.