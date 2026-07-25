Resmi teklifin ardından: Beşiktaş başkanından Salah için talep

Türk kulübü Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı, kulübünün eski Liverpool yıldızı Mısırlı Muhammed Salah ile transfer görüşmelerinde son gelişmeleri açıkladı ve kulüp yönetiminin oyuncuya ve menajerine son teklifini sunduğunu, kararın artık karşı tarafta olduğunu vurguladı.

Adalı, Türk Ortacizgi sitesine yaptığı özel açıklamalarda, "Basında da yer aldığı gibi, bir süredir Salah ve temsilcileriyle transferin detayları konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Adalı, "Son aşamada, oyuncunun ve temsilcilerinin taleplerini her yönüyle ele aldık ve karşılıklı görüşmelerin ardından resmi son teklifimizi sunduk. Ayrıca kısa süre içinde kararlarını bize bildirmelerini istedik." diye ekledi.

Beşiktaş başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Transferlerle ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusundaki mevcut durum bu. Görüşmelerin başından bu yana istenen değişiklikleri kulübün çıkarları doğrultusunda değerlendirdik ve son teklifimizi sunduk."

Adalı açıklamalarını, "Şimdi karar oyuncuda." diyerek tamamladı.

Birçok basın haberi, Muhammed Salah'ı mevcut transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmakla ilişkilendirmişti.

Güvenilir İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre, Beşiktaş, Salah ve menajeriyle tüm kişisel maddeler konusunda anlaşmaya vardı; oyuncu, yıllık 12 milyon euroya varan bir maaş karşılığında bir sezonluk sözleşme imzalayacak.