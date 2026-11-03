Asya Futbol Konfederasyonu bugün salı günü, Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan 2027 Asya Kupası finallerinin yeniden programlandığını açıkladı; turnuva, daha önce belirlenen 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri yerine, 23 Aralık 2027 - 21 Ocak 2028 tarihleri arasında yapılacak.

Asya Futbol Konfederasyonu, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şöyle dedi: "2027 Suudi Arabistan Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yapılan geniş çaplı görüşmeler ve yakın istişarelerin ardından, Asya Futbol Konfederasyonu, kıtanın turnuvalarının mücevheri olan bu etkinliğin bir sonraki edisyonunun, aslen 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanırken, artık 23 Aralık 2027 - 21 Ocak 2028 tarihleri arasında yapılacağını teyit etti."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Asya Futbol Konfederasyonu bünyesindeki Asya Kupası Organizasyon Komitesi, mevcut koşullar ile bölgede yaşanan gelişmeler ve bunların seyahat düzenlemeleri ile lojistik hususlar açısından doğurabileceği sonuçlar ışığında, milli takımların en önemli turnuvasının yeniden programlanmasını onayladı. Turnuvanın yeni tarihleri, onay alınması amacıyla Uluslararası Futbol Federasyonu'na sunulacak."

Açıklamada devamla şöyle denildi: "Bu karar, turnuvanın orijinal takvime uygun şekilde organize edilip düzenlenmesine engel teşkil eden olağan dışı koşulların bir sonucu olarak alınmış olup, bu durum turnuvanın ertelenmesini; katılımcı tüm milli takımların, yetkililerin, taraftarların ve ilgili tüm tarafların menfaatini gözetecek şekilde zorunlu kılmıştır."

Açıklamada şöyle sürdürüldü: "Asya Futbol Konfederasyonu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Yerel Organizasyon Komitesi'nin, kıtanın oyuncularına ve taraftarlarına dünya standartlarında bir turnuva sunma konusundaki kararlılığını takdirle karşılamaktadır."

Açıklamada şöyle eklendi: "Asya Futbol Konfederasyonu, Yerel Organizasyon Komitesi, katılımcı üye ulusal federasyonlar, saygıdeğer sponsorları, yayıncı ve ticari ortakları ve ilgili tüm taraflarla yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdürecek; böylece Asya'nın erkek milli takımları arasındaki en köklü müsabakanın konumuna ve ona bağlı operasyonel mükemmelliğe yaraşır, olağanüstü bir turnuva düzenlenirken, ertelemenin etkisi mümkün olan en düşük seviyeye indirilecektir."

Açıklama şöyle sona erdi: "Daha fazla güncelleme, Asya Futbol Konfederasyonu'nun resmi kanalları aracılığıyla duyurulacaktır."