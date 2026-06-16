Resmi: Renard, Tunus milli takımının teknik direktörü oldu

Tunus Futbol Federasyonu, Fransız Hervé Renard'ı 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar milli takımın teknik direktörü olarak atadığını resmen duyurdu; Renard, görevine bugün akşam başlayacak.

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, anlaşmada milli takımın Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından, önümüzdeki dönemde takımın hedeflerine uygun belirli sportif hedefler doğrultusunda işbirliğinin daha uzun bir süreye uzatılması olasılığını değerlendirmek üzere yeni müzakereler başlatılmasına dair bir madde yer alıyor.

Renard'ın, ilk antrenman seansının başlamasından yarım saat önce antrenman sahasında Tunus teknik direktörü olarak ilk basın toplantısını düzenlemesi bekleniyor. Toplantıda, teknik projesinin ana hatlarını ve turnuva boyunca takıma yeniden denge kazandırma planını sunacak.

Renard, Sabri Lamouchi'nin yerine, "Kartaca Kartalları"nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1'lik ağır bir yenilgiye uğramasından birkaç saat sonra atandı.

Renard, acil durumlarla başa çıkma konusundaki tecrübesiyle tanınıyor. Birçok Afrika milli takımını çalıştırmış ve önemli başarılara imza atmış olan Renard'ın en önemli başarıları arasında 2012'de Zambiya ve 2015'te Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması yer alıyor.

Tunus Futbol Federasyonu, açılış maçında Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya ile oynanacak kritik maç öncesinde, Renard'ın engin deneyiminden yararlanarak takımın dengesini yeniden kurmayı umuyor.