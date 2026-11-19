Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouameni'nin sözleşmesini uzattığını bugün, perşembe günü resmen açıkladı. Bu adım, kulübün oyuncuya ve önümüzdeki yıllarda takımın projesindeki önemli rolüne verdiği değeri yansıtıyor.

Reklam

Real Madrid, Tchouameni ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar, sözleşmeyi altı sezon daha yenileme konusunda uzlaştı ve Fransız oyuncu 30 Haziran 2032'ye kadar takımda kalacak. Bu bilgi kulübün resmi internet sitesinde yer aldı.

Tchouameni, 2022 yılında Fransız ekibi Monaco'dan transfer edildiğinden bu yana Real Madrid orta sahasının temel isimlerinden biri haline geldi. İlk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı başaran oyuncunun uzun süre takımda kalmasını garanti altına almak isteyen kulüp, yeni sözleşme uzatmasıyla bu kararı hayata geçirdi.

Fransız orta saha, takımda geçirdiği beş sezonda Real Madrid formasıyla 205 maça çıktı ve bu süreçte sekiz kupa kazandı.

Tchouameni, bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi, iki kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, iki kez UEFA Süper Kupası, bir kez La Liga ve bir kez İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bunlara İspanya Süper Kupası da eklendi.

Reklam Reklam

Tchouameni bu sezon, yeni teknik direktör Portekizli José Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda 10 maça çıktı ve bu maçlarda bir asist yaptı.

Related Topics

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Uluslararası arenada ise Fransa Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Tchouameni, 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarılı kariyerini sürdürdü.

Tchouameni, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa ile birlikte yer aldı ve Fransa'nın turnuvayı dördüncü sırada tamamladığı süreçte 4 maçta forma giydi.

Reklam

Tchouameni, sakatlığı nedeniyle son milli arada Fransa kadrosunda yer almadı. Oyuncu, sakatlığı yüzünden UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye maçlarını kaçırdı .

Milli orta sahanın kadro dışı bırakılma kararı, pubis bölgesinde yaşadığı sakatlığın ardından geldi. Bu sakatlık nedeniyle Fransa kampını tamamlayamayan oyuncu, kulübü Real Madrid'e geri döndü.

Reklam

Onun yokluğunda Fransa, grup aşamasını 1. Grup'un lideri olarak tamamladı ve 13 puana ulaştı. Fransızlar, İtalya'ya 3-1 yenildikten sonra Türkiye'yi 2-1 mağlup etti.

Real Madrid, önümüzdeki cumartesi günü Santiago Bernabeu'da Celta Vigo ile karşılaşarak La Liga'ya kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, milli aranın ardından takımın sahaya dönüşünü merakla bekliyor. Özellikle Eflatun-beyazlılar, birinci ve ikinci milli ara arasındaki dönemde hem oyun hem de sonuç olarak dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.

Reklam

Real Madrid, La Liga puan tablosunda 30 puanla ikinci sırada bulunuyor ve lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde yer alıyor.

Real Madrid, önümüzdeki cumartesi günü La Liga'da Celta Vigo'yu kendi sahası Santiago Bernabeu'da ağırlayacak, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek.

Reklam

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de etkileyici bir performans sergiliyor. Dört maçın tamamını kazanarak puan kaybetmeyen İspanyol ekibi, 12 puanla ikinci sırada yer alıyor ve son şampiyon lider Paris Saint-Germain'in yalnızca averajla gerisinde bulunuyor.