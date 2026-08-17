Resmi: Real Madrid oyuncusunun ayrılığını açıkladı

Real Madrid kulübü bugün pazartesi günü, Fransız kulübü Strasbourg ile bir anlaşmaya varılmasının ardından, mevcut yaz transfer döneminde oyuncularından birinin ayrılığını resmi olarak duyurdu.

Real Madrid, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, genç savunma oyuncusu Jacobo Ortega'nın Fransız kulübüne transferini öngören bir anlaşmaya Strasbourg ile vardığını ve oyuncunun kraliyet kulübünün akademisinde geçirdiği sekiz yılın ardından "Santiago Bernabeu" kalesindeki yolculuğunu sonlandıracağını belirtti.

Jacobo Ortega, Real Madrid'e 2018 yılında, on iki yaşındayken katıldı ve kulübün farklı yaş kategorisi takımlarında kademe kademe ilerleyerek gençlik takımının en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.

2025-2026 sezonu, oyuncunun Juvenil A takımıyla UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğunu kazanmasına sahne oldu; bu, Real Madrid formasıyla yaşadığı en önemli anlardan biri oldu.

Kraliyet kulübü, Jacobo Ortega'ya kulüpte bulunduğu süre boyunca gösterdiği bağlılık ve özveri için teşekkür ederek, Real Madrid'in her zaman onun evi olarak kalacağını vurguladı.

Real Madrid açıklamasını, Jacobo Ortega'ya ve ailesine Strasbourg ile profesyonel kariyerinin yeni aşamasında başarılar dileyerek tamamladı.

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