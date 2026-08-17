18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
real madrid logo Real Madrid

Çeviri:

Resmi: Real Madrid oyuncusunun ayrılığını açıkladı

Transfers
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Marseille - Strasbourg
Marseille
Strasbourg
1. Lig
İspanya
Fransa

Real Madrid genç yetenekleri satmaya devam ediyor

Real Madrid kulübü bugün pazartesi günü, Fransız kulübü Strasbourg ile bir anlaşmaya varılmasının ardından, mevcut yaz transfer döneminde oyuncularından birinin ayrılığını resmi olarak duyurdu.

Real Madrid, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, genç savunma oyuncusu Jacobo Ortega'nın Fransız kulübüne transferini öngören bir anlaşmaya Strasbourg ile vardığını ve oyuncunun kraliyet kulübünün akademisinde geçirdiği sekiz yılın ardından "Santiago Bernabeu" kalesindeki yolculuğunu sonlandıracağını belirtti.

Jacobo Ortega, Real Madrid'e 2018 yılında, on iki yaşındayken katıldı ve kulübün farklı yaş kategorisi takımlarında kademe kademe ilerleyerek gençlik takımının en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.

2025-2026 sezonu, oyuncunun Juvenil A takımıyla UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğunu kazanmasına sahne oldu; bu, Real Madrid formasıyla yaşadığı en önemli anlardan biri oldu.

Kraliyet kulübü, Jacobo Ortega'ya kulüpte bulunduğu süre boyunca gösterdiği bağlılık ve özveri için teşekkür ederek, Real Madrid'in her zaman onun evi olarak kalacağını vurguladı.

1. Lig
Marseille crest
Marseille
OM
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Real Madrid açıklamasını, Jacobo Ortega'ya ve ailesine Strasbourg ile profesyonel kariyerinin yeni aşamasında başarılar dileyerek tamamladı.

Ayrıca oku:
Açıklanmamış bir bomba: Rodri'nin Real Madrid'den Barcelona'ya geçişinin tüm hikayesi

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin