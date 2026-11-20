Real Madrid, son yıllardaki en önemli yapı taşlarından birinin dosyasını kapatarak Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı ve kalesinin geleceğine dair net bir mesaj verdi. Bu adım, kulübün ilerleyen yaşına ve en üst seviyedeki rekabetin ağırlığına rağmen en önemli yıldızlarından birinin hizmetlerinden vazgeçmediğini gösteriyor.

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Eflatun-beyazlılar, Courtois ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Böylece Belçikalı kaleci 30 Haziran 2028'e kadar takımın formasını savunmaya devam edecek ve son yıllarda Real Madrid'in başarılarına imza atan en önemli isimlerden biri olarak Santiago Bernabeu'daki kariyerini sürdürecek.

2018'de Real Madrid'e katılan Courtois, olağanüstü performansı ve büyük maçlardaki kritik kurtarışlarıyla hem taraftarların hem de teknik heyetin güvenini kazanarak kadronun en önemli parçalarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Belçikalı kaleci, İspanyol kulübündeki kariyerinde tüm kulvarlarda 348 maça çıktı ve 14 kupanın kazanılmasına katkı sağlayarak Eflatun-beyazlıların modern döneminin en önemli sembollerinden biri haline geldi.

Başarı listesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğunun yanı sıra 3 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi bulunuyor.

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Bu kupalar Belçikalı kalecinin kariyerinde yalnızca birer rakam olarak kalmadı. Özellikle büyük Avrupa maçlarında belirleyici anlarda kritik roller üstlenen Courtois, bu başarıların birçoğunda olağanüstü izler bıraktı.

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Olağanüstü bireysel kariyer

Bireysel olarak da Courtois, dünyanın en iyi kalecileri arasındaki büyük değerini yansıtan ödül ve onurlarla dolu bir geçmişe sahip.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi kalecisine verilen "Altın Eldiven" ödülünü kazanan Courtois, aynı yıl Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) verdiği "The Best" yılın en iyi kalecisi ödülünün de sahibi oldu.

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2022'de "Yashin" ödülünü de hanesine yazdıran Courtois, daha önce 2014'te "Zamora" ödülünü kazanmıştı. Ayrıca 2022 ve 2023 yıllarında "FIFA World 11" adlı dünya yılın takımına seçildi.

Bireysel kariyerindeki en önemli duraklardan biri ise Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan 2022 Şampiyonlar Ligi finalindeki performansı olmaya devam ediyor. Courtois, Liverpool karşısında sergilediği olağanüstü performansla maçın oyuncusu seçilmiş ve Real Madrid'in turnuvadaki 14. şampiyonluğuna doğrudan katkı sağlamıştı.

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Uluslararası arenada ise Belçika Milli Takımı formasıyla 115 maça çıkan Courtois, Belçika futbol tarihinin en önemli kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı.

Real Madrid, sözleşmesini 2028 yazına kadar uzatarak en önemli parçalarından birinin takımda kalmasını garanti altına alırken, önümüzdeki dönemde geleceğiyle ilgili spekülasyonlara da kapıyı kapatıyor. Kulüp, büyük randevularda fark yaratabildiğini defalarca kanıtlamış bir kalecinin tecrübesine güvenmeye devam ediyor.