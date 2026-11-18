Avrupa futbolunda genç yetenekler için rekabetin giderek arttığı ve büyük kulüplerin yıldızlarının geleceğini güvence altına almak için harekete geçtiği bir dönemde Real Madrid, önümüzdeki yıllarda projesinde güvendiği en önemli isimlerden biriyle ilgili yeni bir adım attı. Bu adım, oyuncunun takımdaki konumunun dikkat çekici biçimde yükseldiği ve İspanya dışındaki kulüplerin ilgisinin arttığı bir sürecin ardından geldi.

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Real Madrid, Türk yıldızı Arda Güler'in geleceğine dair tartışmalara noktayı koydu ve sözleşmesini resmen 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını açıkladı. Bu adım, kulübün genç orta saha oyuncusundan vazgeçmeye niyeti olmadığını ve onun uzun yıllar Santiago Bernabéu'da kalmasını güvence altına alma isteğini yansıtıyor. Güler, zamanla takımın projesindeki önemli parçalardan biri haline geldi.

Kraliyet ekibi, çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, Güler ile kulüpteki sözleşmesini 2032 yazına kadar uzatmak için anlaşmaya vardığını doğruladı. Böylece oyuncunun geleceğine ilişkin spekülasyonlar sona ererken Güler'e de önümüzdeki sezonlarda Real Madrid'in planlarındaki yerine dair yeni bir güvence verilmiş oldu.

Resmi açıklama, İspanyol gazetesi Marca'nın ortaya koyduğu bilgilerle örtüştü. Gazete, anlaşmanın oyuncunun gelişimi ve takımdaki artan konumuyla orantılı bir maaş iyileştirmesi içerdiğini belirtmiş, ayrıca Real Madrid'in özellikle Premier Lig olmak üzere diğer kulüplerin ilgisine karşı oyuncuyu korumak için harekete geçtiğine dikkat çekmişti.

Real Madrid, Güler'in istatistiklerini ve kupalarını açıkladı

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Real Madrid resmi açıklamasında, oyuncunun Temmuz 2023'te 18 yaşındayken takıma katılmasından bu yana geçen kariyerini özetledi. Açıklamada Güler'in dört sezonda kulüp formasıyla 126 maça çıktığı ve beş takım kupası kazandığı belirtildi.

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Güler'in Real Madrid'le kazandığı kupalar arasında Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası bulunuyor. Bu, profesyonel kariyerinin henüz başında olan bir oyuncu için dikkat çekici bir bilanço. Özellikle dünya futbolunun en önemli yıldızlarından oluşan bir kadroda süre almak için karşı karşıya kaldığı güçlü rekabet düşünüldüğünde bu başarı daha da anlam kazanıyor.

Açıklamada ayrıca Güler'in şu ana kadar Türkiye Milli Takımı formasıyla 38 maça çıktığı ve geçen eylül ayında 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde En İyi Genç Oyuncu ödülünü aldığı vurgulandı. Bu ödül, son dönemde gösterdiği gelişimin yeni bir tescili oldu.

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Oyuncunun açıklamaları

Arda Güler de Real Madrid ile sözleşmesini uzatmasının ardından resmi Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Güler, mesajında Kraliyet kulübünün formasını giymeye devam etmekten duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirirken bu takımda oynamanın kişisel bir onur olmadan önce büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

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Türk yıldız şunları söyledi: "Real Madrid formasını ilk kez giydiğimde büyük bir tarihin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve mutluluğu hissediyorum ama çok daha büyük bir sorumlulukla."

Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en büyük kulübünde, futbol tarihine adını yazdırmış efsanelerin izinden yürümek benim için büyük bir onur. Hayalim bu formayı uzun yıllar giymek, birlikte daha fazla kupa kazanmak ve bir gün bu eşsiz hikâyede kendi izimi bırakmak."

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Güler, kulüpteki ilk gününden bu yana kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve özellikle Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'i, ailesini, takım arkadaşlarını, teknik ve idari kadro üyelerini ve birlikte çalıştığı antrenörleri andı.

Real Madrid taraftarlarına da ayrı bir minnet mesajı gönderen Güler, şöyle dedi: "En özel teşekkürüm, bize her zaman sınırsız destek veren dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarına. Birlikte daha nice güzel günler yaşamayı dört gözle bekliyorum."

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Oyuncu, mesajını Kraliyet kulübündeki yolculuğuna devam etmekten duyduğu mutluluğu vurgulayarak bitirdi ve şunları yazdı: "Bu kulübün bir parçası olmaya devam ettiğim için çok mutluyum... 2032'ye kadar."

Maaşta artış ve İngiliz ilgisi

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Marca'nın haberine göre sözleşme uzatması, yalnızca oyuncunun kulüpte kalmasını güvence altına almaya yönelik idari bir işlemden ibaret değildi. Anlaşma aynı zamanda oyuncunun ulaştığı seviyeye ve takımda üstlendiği role uygun bir maaş iyileştirmesini de içeriyordu.

Gazete, Real Madrid'in oyuncuya diğer kulüplerin gösterdiği ilgi nedeniyle dosyayı erkenden kapatmak istediğini aktardı. Bu kulüplerin başında, birden fazla hücum mevkisinde ve orta sahada katkı sağlayabildiğini kanıtlayan oyuncunun gelişimini yakından takip eden Premier Lig ekipleri geliyor.

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Bu gelişme, Real Madrid yönetiminin 2023 yazında Türk oyuncuyu Fenerbahçe'den transfer ederken yaptığı yatırımın değerini kabul ettiğini gösteriyor. Güler o dönemde Avrupa düzeyinde büyük bir tecrübeye sahip değildi ancak teknik yeteneği ve topla fark yaratma becerisi sayesinde yüksek beklentilerle gelmişti.

Gelecek vaat eden bir yetenekten Mourinho'nun projesinin önemli bir parçasına

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Güler'in Real Madrid'deki yolculuğu en başından beri kolay olmadı. İlk döneminde sakatlıklarla boğuştu ve takımdaki büyük rekabet nedeniyle ilk on bire yerleşmekte zorlandı. Ancak elde ettiği fırsatları adım adım değerlendirdi ve sahayı okuma becerisi ile pas ve şutlardaki isabeti sayesinde hücum oyununa etki edebildiğini kanıtladı.

Takımdaki rolü geliştikçe oyuncunun önemi de arttı. Özellikle orta sahada, ister forvetlere yakın bir konumda ister oyun kurma ve pozisyon üretme gerektiren daha geride görevlerde olsun, birden fazla mevkide oynayabilir hale gelmesi bunda etkili oldu.

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Marca, Güler'in teknik direktör José Mourinho'nun hesaplarında üst sıralarda yer aldığını belirtti. Mourinho, oyuncunun teknik kapasitesinden ve takıma hücumun son üçte birlik bölümünde farklı çözümler sunabilmesinden yararlandı. Bu da Güler'in gelecek vaat eden bir yetenek olmaktan çıkıp düzenli olarak etkili katkı vermesi beklenen bir oyuncuya dönüşmesine yardımcı oldu.

Sözleşme yenilemenin önemi yalnızca Güler'in geleceğini güvence altına almakla sınırlı değil. Bu adım aynı zamanda Real Madrid'in, önümüzdeki yıllarda takımı sırtlayabileceğine inandığı yetenekleri rakiplerin transfer girişimlerine açık bırakmak yerine elinde tutma stratejisine dair net bir mesaj veriyor.

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Sözleşme yenileme planlarındaki tek isim Güler değil

Marca, Güler dosyasının Real Madrid'in birçok temel direğinin sözleşmesini güvence altına almaya yönelik daha geniş çaplı hamlelerinin bir parçası olduğunu yazdı. Gazete, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois'nın sözleşmelerinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını ve önümüzdeki dönemde ikiliyle ilgili gelişmelerin duyurulmasının beklendiğini belirtti.

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Böylece Real Madrid rakiplerine güçlü bir mesaj gönderiyor: Güler, kulübün uzun vadeli planlarının bir parçası. Kulüp onu uygun bir teklif karşılığında gözden çıkarılabilecek bir yetenek olarak değil, gelecekte kadrosunun ana yüzlerinden biri olması için gelişimine güvendiği bir oyuncu olarak görüyor.