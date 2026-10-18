Paris Saint-Germain, resmi bir açıklama yayınlayarak oyuncusunun önümüzdeki salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bu, dün akşam Strasbourg'u 3-1 yenen Paris Saint-Germain'in en büyük endişesiydi ve söz konusu endişeler doğrulandı.

Nuno Mendes, 86. dakikada uyluğunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkmasının ardından birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Fransız kulübü, bu haberi bugün pazar günü yayınladığı sağlık raporuyla resmen açıkladı.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dün akşam Strasbourg'a karşı oynanan maçta sol uyluğunda sakatlık yaşayan Nuno Mendes, önümüzdeki birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalacak."

Bu eksiklik, maçın ardından Portekizli sol bekini riske atmak istemediğini belirten teknik direktör Luis Enrique için büyük bir kayıp niteliğinde.

Sakatlık, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanan Paris Saint-Germain için mümkün olan en kötü zamanda geldi.

Böylece Nuno Mendes, Barcelona maçını ve özellikle Lamine Yamal ile beklenen düellosunu kaçıracak.

Bu kötü haberin önemi, yedeği Lucas Digne'nin başkente geldiğinden bu yana ikna edici bir performans sergilememesi nedeniyle daha da artıyor.

Strasbourg karşısındaki performansı nedeniyle eleştirilen Fransız sol bek, bu hafta Real Betis karşısında dikkat çekici bir şekilde parlayan yükselen İspanyol yıldızı durdurma göreviyle karşı karşıya kalabilir.







