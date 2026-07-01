Resmi olarak… Suudi Al-Ahli, Frank Kessié’nin ayrıldığını duyurdu

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübü, Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié’nin takımda geçirdiği 3 yılın ardından kulüpten ayrıldığını resmen duyurdu.

"Al-Raqi", "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden Fildişili oyuncunun takım formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Başkan Frank Kessié'ye her şey için teşekkür ederiz" yorumunu ekledi.

Kessie, geçen Haziran ayı sonunda sona eren sözleşmesini Suudi kulübü yenilemediği için Al-Ahli'den bedelsiz olarak ayrılıyor.

Fildişili oyuncu, 2023 yazında Barcelona'dan "Kupalar Kalesi"ne transfer olmuş ve son derece güçlü performanslar sergileyerek takımın en önemli oyuncularından biri ve tüm zamanların en öne çıkan liderlerinden biri haline gelmişti.

29 yaşındaki oyuncu, son üç sezonda Al-Ahli’nin 3 şampiyonluk kazanmasına katkıda bulundu; bunların en önemlileri iki kez Asya Şampiyonlar Ligi ve bir kez Suudi Süper Kupası’ydı.

Bu süre zarfında “Başkan”, Al-Ahli formasıyla 119 maça çıktı; bu maçlarda 26 gol attı ve 14 asist yaptı.