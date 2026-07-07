Resmi olarak… Suudi Al-Ahli, en pahalı transferleriyle transfer piyasasını salladı

Yeni sezon için “El-Raqi”nin hedeflerini teyit eden bir adım olarak, Suudi Al-Ahli kulübü bugün Salı günü Ermeni yıldız Edward Spirtzyan ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Yaklaşık 21,9 milyon avro değerindeki bu transfer, takımın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

Kulüp tarafından yayınlanan resmi bir açıklamayla yapılan duyuruda, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Rus takımı Krasnodar'dan transfer edildiği doğrulandı; ancak transferin mali detayları açıklanmadı. Bununla birlikte, Suudi basında yer alan uyumlu haberlere göre sözleşme önümüzdeki üç sezon için geçerli olacak.

Üçüncü transfer… ve tartışmasız en pahalısı

Spirtzyan'ın katılımıyla Al-Ahli, yaz transfer dönemindeki transfer sayısını üçe çıkardı. Kulüp daha önce Norveç'in Tromsø takımından 6,5 milyon avroya Gambiyalı savunma oyuncusu Abu Bakr Sidi Kinteh ile anlaşmaya varmış ve Abha'dan Suudi kanat oyuncusu Mishaal Al-Mutairi'yi bedelsiz transfer etmişti.

Ermeni yıldız, piyasa değeri açısından Al-Ahli’nin transfer listesinin başında yer alıyor. Uluslararası “Transfermarkt” sitesinin verdiği bilgiye göre, bu transfer kulübün kasasına 21,9 milyon avroya mal oldu; bu da teknik yönetimin, orta sahayı yönetme konusunda onun potansiyeline ne kadar güvendiğinin açık bir göstergesi.

Rakamlar konuşuyor: Sezon boyunca 32 gol katkısı

Spirtseyan, transferin değerini artıran dikkat çekici bir gol istatistiğine sahip. Geçen sezon Krasnodar formasıyla çeşitli turnuvalarda 42 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 14 gol attı ve 18 asist yaptı; böylece toplam katkı sayısı 32'ye ulaştı.

Oyun kurucu ve kanat oyuncusu olarak oynama yeteneği, sahaya olan keskin görüşü ve isabetli asist pasları sayesinde, oyuncunun Al Ahli kadrosuna güçlü bir katkı sağlaması bekleniyor.