Real Madrid kulübü, gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Chelsea'den Mark Cucurella ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kral kulübü resmi açıklamasında şunları söyledi: "Real Madrid ve Chelsea, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2032 tarihine kadar altı sezon boyunca kulübümüze bağlı olacak."

Dün Pazar günü basında yer alan haberlerde, Real Madrid'in Kokorela'nın Chelsea'den transferini 55 milyon euro artı 5 milyon euro ek ücret karşılığında tamamladığı doğrulandı.

Kokorela, teknik direktör Xabi Alonso'nun katılımının getirdiği iyileşmeye rağmen bu yaz Chelsea'den ayrılmak istedi. Takım Avrupa kupalarında yer almayacağı için İspanya'ya dönmeyi arzuluyordu.

Bu isteğini hiç gizlemedi; Barcelona ve Atlético Madrid'e katılmak üzereydi, ancak Real Madrid aniden ortaya çıkarak transferi sonuçlandırdı.