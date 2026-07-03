Resmi olarak... Fenerbahçe, Manchester City'nin savunma oyuncusunu kadrosuna kattı

Türk futbol kulübü Fenerbahçe, İngiliz kulübü Manchester City’den gelen Hollandalı milli defans oyuncusu Nathan Aké ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu; böylece, son birkaç ayda “Sitizens”de yedek kulübesine gerilemesinin ardından oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açıldı, Oysa Aké’nin “Samawi” kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar uzanıyordu.

Aki’nin gelecekteki takımı, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda 32’li turda Fas milli takımı karşısında penaltı atışları sonucu elenmesinin hemen ardından belli oldu.

Türk kulübü, transferi duyuran resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar yer aldı: "Kulübümüz, Hollanda milli takımının savunma oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya vardı ve oyuncu resmi transfer sözleşmelerini imzaladı. 2026 Dünya Kupası finallerinde ülkesini temsil eden yeni yıldızımız, kendisine verilen milli takım tatili biter bitmez Avusturya'da düzenlenen takım kampına katılacak."

"De Jonglar" ile 62 uluslararası maça çıkıp 5 gol atan Hollandalı savunma oyuncusu, 2020 yılında Manchester City'ye katıldığından bu yana "Al-Ittihad"ın kalesinde başarılı bir kariyere imza attı; mavi formayı giydiği 175 maçta 10 gol kaydetti.

Ake, kulüp tarihinin en parlak dönemine tanıklık etti ve bu başarıya önemli katkılarda bulundu. Bu dönemde kulüp, 2023 yılında tarihi bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı ve ayrıca Premier Lig’de dört kez şampiyonluk kazandı.