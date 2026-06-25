Resmi olarak… Dünya Kupası’nın 32’li turundaki ilk eşleşmeler belli oldu

Önümüzdeki Pazar akşamı başlayacak olan 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turundaki ilk eşleşme, dün Çarşamba akşamı ve bugün Perşembe sabahı oynanan ilk üç grubun grup aşaması üçüncü tur maçlarının tamamlanmasının ardından resmen belli oldu.

Böylece Meksika ve Güney Afrika (1. Grup), İsviçre, Kanada ve Bosna-Hersek (2. Grup) ile Brezilya ve Fas (3. Grup) resmi olarak bir üst tura yükseldi.

32'li turdaki ilk karşılaşma, önümüzdeki Pazar akşamı ABD'nin Los Angeles kentindeki stadyumda Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak ve Dünya Kupası'nın eleme turlarının açılış maçı olacak.

1. Grupta 4 puanla ikinci sırada yer alan Güney Afrika, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Güney Kore’yi 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası tarihinde ilk kez eleme turlarına yükseldi.

Öte yandan, Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden biri olan Kanada, dün Çarşamba akşamı İsviçre’ye 2-1 yenilmesine rağmen, 4 puanla 2. Grubu ikinci sırada tamamladı.