Resmi olarak... Bayern Münih, Alman yıldızla 2031'e kadar sözleşme imzaladığını duyurdu

Bayern Münih, 23 yaşındaki Alman milli oyuncu Nathaniel Brown’ı Eintracht Frankfurt’tan 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşmeyle transfer ettiğini resmen duyurdu.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, oyuncunun sahip olduğu özellikleri şöyle açıkladı: “Nathaniel Braun, modern futbolda çok aranan özelliklere sahip. Son dönemde hızı ve dinamizmi sayesinde çok iyi bir gelişme gösterdi ve hepimiz onun Bayern Münih için mükemmel bir seçim olduğuna inanıyoruz. Birlikte bir sonraki adımı atmak istiyoruz; ayrıca bu transfer, genç ve yetenekli Alman oyuncuları erkenden Bayern Münih’e kazandırma hedefimizi de teyit ediyor. Bu, her zaman DNA’mızın bir parçası olmuştur ve gelecekte de öyle kalmalıdır.”

Bayern Münih Yönetim Kurulu’nun spor işlerinden sorumlu üyesi Max Eberl ise transferden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Nathaniel Brown gibi bir oyuncuyu Bayern Münih’e kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok hızlı bir gelişim gösteren, ancak hâlâ büyük bir potansiyele sahip ve geleceğin oyuncusu olan bir isim. Dünya Kupası’nda iz bıraktı ve neden bir süredir onu takip ettiğimizi gösterdi. Savunma ve orta saha seçeneklerimizi güçlendirecek.”

Aynı bağlamda, Bayern Münih’in sportif direktörü Christoph Freund şunları söyledi: “Nathaniel Brown farklı pozisyonlarda görev alabilir ve kanatlarda büyük bir hıza sahiptir. 23 yaşında şimdiden öne çıkan bir oyuncu haline geldi ve gelişmeye devam edecek. Bayern Münih’te büyümeye devam edecek olan Nathaniel için heyecanlıyız.”

Oyuncu Nathaniel Brown ise transferiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bayern Münih, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Bu kulüpte oynama fırsatı yakalamak benim için çok anlamlı ve beni gururlandırıyor. Ben de Bavyera doğumluyum, bu da bu durumu benim için daha da özel kılıyor.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman en üst seviyede en büyük şampiyonlukları kazanmak için oynamayı hayal ettim; kendime en yüksek hedefler koydum ve her gün elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Yönetimle yaptığımız görüşmeler sırasında çok kısa sürede harika bir hisse kapıldım; özellikle Vincent Kompany, beni nasıl gördüğünü ve gelişimimi nasıl değerlendirdiğini gösterdi ve beni tamamen ikna etti.”