Resmi olarak… Atlético Madrid: Yıldızımız bizimle birlikte tarihe adını yazmaya devam edecek

Atlético Madrid kulübü, kaptanı Koke’nin sözleşmesini 30 Haziran 2027’ye kadar uzatmasının ardından Kırmızı-Beyazlılar ile tarihe yazılmaya devam edeceğini açıkladı.

Kulüp, resmi kanalları üzerinden yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Kaptanımız, 16 Ağustos hafta sonu resmi olarak başlayacak olan 2026-27 sezonu boyunca Rojo-Blancos forması giymeye devam edecek.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Jorge Resurrección (Koki), 19 Eylül 2009’da A takımda ilk kez forma giydi ve o günden bu yana 740 resmi maçta 6 numaralı formayı giyerek 50 gol attı ve 122 asist yaptı.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Bireysel istatistikleri bir kenara bırakırsak, Koki, Atlético Madrid tarihinin en çok şampiyonluk kazanan oyuncularından biridir. Birlikte sekiz şampiyonluk kazandık: iki La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Kralı Kupası, iki Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki Avrupa Süper Kupası ve bir İspanya Süper Kupası.”

Koki’nin şu anda, Atlético’daki kariyeri boyunca on şampiyonluk kazanan Adelardo’nun ardından ikinci sırada yer aldığını açıkladı.

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Jorge Resurrección, kendisine özgü cesaret ve azimle Atlético Madrid’in kaptanlık pazubandını takmaya devam edecek. Efsane devam ediyor. Tebrikler, Koki!”

Mundo Deportivo’nun daha önce bildirdiği üzere, Koki’nin sözleşmesinde, oyuncunun belirli bir maç sayısını aşması durumunda kulübün sözleşmeyi uzatma hakkı tanıyan bir madde bulunuyordu ve bu durum gerçekleşti.

Koki’nin önümüzdeki sezonki en önemli hedefi, büyük bir şampiyonluk kazanmanın yanı sıra, geçen sezon 700 maçı aşmasının ardından Atlético Madrid formasıyla 800 maça ulaşmak olacak.

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