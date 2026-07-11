Resmi olarak… Atlético Madrid, Danimarkalı oyuncuyla anlaşma yaptığını duyurdu

Atlético Madrid kulübü, bugün Cumartesi günü, Danimarkalı milli orta saha oyuncusu Morten Hjulmand’ı Sporting Lizbon’dan transfer ettiğini resmen duyurdu. Kulüp, defansif orta saha pozisyonunu güçlendirmek amacıyla, 2031 yılına kadar geçerli olacak beş sezonluk bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli ise 40 milyon avro olarak belirlendi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Rojiblancos yönetimi, 2026-2027 sezonunda takımın orta sahasını güçlendirmek amacıyla bu transferi hızlı bir şekilde sonuçlandırdı. Bu karar, kulübün geçen kış transfer döneminde hedeflediği, İngiliz Wolverhampton Wanderers orta saha oyuncusu João Gomes gibi öncelikli diğer seçeneklerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi. O transfer döneminde sportif direktör Mateo Alemany, geleceğe yönelik iki genç oyuncu olan Rodrigo Mendoza ve Obed Vargas ile sözleşme imzalamak için harekete geçmişti.

Son birkaç hafta içinde, Danimarkalı yıldızla 40 milyon avroya sözleşme imzalamak üzere müzakerelerin temposu önemli ölçüde hızlandı. Böylece oyuncu, kısa süre önce kaptan Koke’nin sözleşmesinin bir sezon daha uzatıldığı duyurulan takımın orta sahasına katılacak. Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Pablo Barrios ve Junior Cardoso ikilisiyle birlikte, hepsi Arjantinli teknik direktör Diego Simeone’nin seçenekleri arasına girecek.

Atlético Madrid’e transfer olması, Heulmand’ın futbol kariyerindeki yükselişini teyit ediyor. Profesyonel futbola Avusturyalı Adamera Wacker takımında başlayan Heulmand, daha sonra Lecce’ye, oradan da Sporting Lizbon’a transfer oldu; bu son durak ise onu doğrudan Riaz Ayre Metropolitano Stadyumu’na götürdü.

27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, önceki birkaç transfer döneminde de kulüple adı anılan, Atlético Madrid’in uzun süredir istediği bir isimdi. Bu yaz Mateo Alemany'nin transferi kesinleştirmesiyle, Hjulmand, Simeone'nin kadrosunda defansif orta saha pozisyonunda ilk 11'de yer almak için Junior Cardoso ve Koke ile doğrudan rekabet içine girecek.