Al-Nassr Kulübü, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou’nun takımdaki görevine başlayacağı tarihi, atamasının resmi olarak duyurulmasının ardından açıkladı.

Al-Nassr Kulübü, bugün Cuma günü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Postecoglou'yu iki sezonluk ve 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Atama duyurusunun ardından kısa bir süre sonra Al-Nassr Kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden, Avustralyalı teknik direktörün takımdaki görevine başlamak üzere yarın Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a varacağını duyurdu.

"El-Alamy" kulübü, Postecoglou'nun yeni sezon hazırlık kampının başlamasıyla eş zamanlı olarak, yarın Pazar gününden itibaren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "Dar Al-Nasr" tesislerinde takımın antrenmanlarına başlayacağını açıkladı.

Al-Nassr’ın Riyad’daki kampı, bu ayın 11 Temmuz tarihine kadar sürecek; ardından takım, aynı ayın 12 ile 22’si arasında devam edecek ikinci aşamayı gerçekleştirmek üzere Abha şehrine gidecek.

Üçüncü aşama ise 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilecek ve milli oyuncuların kadroya katılmasıyla birlikte bazı hazırlık maçları oynanacak.

Al-Nassr, önümüzdeki sezon Roshen Ligi, Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 şampiyonluk için mücadele edecek.