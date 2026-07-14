İngiliz kulübü Arsenal, takımın 2003-2004 sezonundan beri kazanamadığı İngiltere Premier Ligi şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan ve takımın temel direklerinden biri olan bir oyuncunun ayrıldığını duyurdu.

Arsenal, Belçikalı milli kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın Türk kulübü Beşiktaş’a transferini doğruladı ve oyuncunun transferin tamamlanması için gerekli tıbbi muayenelere girmek üzere İstanbul’a gitmesi için gerekli izni aldığını açıkladı.

Aynı bağlamda Beşiktaş, resmi bir açıklamayla Belçikalı yıldızın varış saatini duyurdu; uçağının yerel saatle akşam saat 19.30’da Atatürk Uluslararası Havalimanı’na inmesi planlanıyor. Burada tüm yasal işlemler tamamlanacak ve oyuncunun Türk takımına katılması için sözleşmeler imzalanacak.

"Sky Sports"a göre, Trossard'ın İngiltere Premier Ligi şampiyonu takımdan ayrılması, toplam değeri 17 milyon sterlin olan bir anlaşma kapsamında gerçekleşiyor. Bu tutar, 15,3 milyon sterlinlik bir ilk ödeme ile performansa bağlı gelecekteki teşvikler ve ek ödemeler olarak 1,7 milyon sterlin'den oluşuyor.

Belçikalı kanat oyuncusu, Arsenal'e katıldığından bu yana İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'nın kadrosunda vazgeçilmez bir unsur haline gelmişti; üç buçuk yıl boyunca Arsenal formasıyla 174 maça çıktı ve bu süre zarfında 36 gol attı, takım arkadaşları için birçok kritik gol pası verdi.

Trossard, geçen sezon Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasında kilit bir rol oynadı. Takımın aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik elde ettiği bu tarihi sezonda, çeşitli turnuvalarda oynadığı 50 maçta 8 gol attı ve 11 asist yaptı.