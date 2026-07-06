Resmi olarak… Al-Qadisiya, Al-Hilal oyuncusunu Inzaghi’nin cehenneminden kurtardı

Al-Hilal Kulübü, bugün, Prens Nawaf bin Saad başkanlığındaki kulüp yönetim kurulunun, birinci futbol takımı oyuncusu Muhammed Al-Qahtani’nin mevcut transfer dönemi içinde Al-Qadisiyah’a transferine onay verdiğini duyurdu.

Al-Hilal, oyuncuya takımda forma giydiği süre boyunca gösterdiği performans için teşekkür etti ve Al-Qadisiya'daki yeni macerasında kendisine başarılar diledi.

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"Lider" formasıyla geçirdiği kariyeri boyunca Muhammed El-Kahtani, 9 şampiyonluğa katkıda bulundu. Bunlar arasında iki Suudi Ligi şampiyonluğu, üç Haremain Şerif Kupa şampiyonluğu, iki Suudi Süper Kupa şampiyonluğu, bir Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir Riyad Sezonu şampiyonluğu yer alıyor.

Al-Qahtani, Al-Hilal'ın A takımında geçirdiği süre içinde bir kez de Kulüpler Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra, kariyerini Al-Qadisiyah'a transfer olarak noktaladı.

Muhammed El-Kahtani’nin ayrılışı, Al-Hilal’in yaz transfer döneminde yaşadığı hareketliliğin bir parçası olarak, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin liderliğinde yeni spor sezonuna hazırlık amacıyla takımın yeniden yapılandırılmasıyla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

El-Kahtani, Al-Hilal’da bulunduğu süre boyunca, özellikle İtalyan teknik direktör tarafından sürekli kenara itilme ve kadroya alınmama sorunuyla boğuştu.