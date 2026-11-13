Üç yıl süren, İspanyol futbolunu sarsan tartışmaların, suçlamaların ve şüphelerin ardından Negreira davasındaki soruşturma teknik açıdan resmen kapatıldı ve en önemli karara doğru geri sayım başladı: Dava kesin olarak kapatılacak mı, yoksa Barcelona kulübün tarihindeki en ciddi davalardan birinde yargılanmak üzere mahkemeye mi sevk edilecek?

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Barcelona Atletic'in eski teknik direktörü Gerard Lopez, bu çetrefilli dosyayı yürüten Barcelona 1 No'lu Soruşturma Mahkemesi hâkimi Alejandra Gil'in önüne çıkan son tanık oldu. Onun ifadesiyle birlikte beyanların toplanması aşaması tamamlandı ve hâkimin önünde, davanın kaderini 2027 yılının başında belirlemeden önce, Katalan kulübünden gelecek mali raporları beklemekten başka bir şey kalmadı.

2015 ve 2018 yılları arasında B takımını çalıştıran Lopez, hakem komitesinin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın oğlu Javier Enriquez'in hazırladığı hakem raporlarının faydasını güçlü bir şekilde savundu.

Granollers'in mevcut teknik direktörü mahkeme önünde, bu raporların son derece faydalı ve büyük ölçüde kapsamlı olduğunu, özellikle Barcelona Atletic'i İkinci Lig'de çalıştırdığı dönemde bunun geçerli olduğunu vurguladı; bu lig, profesyonel futbolun sahip olduğu geniş televizyon yayın kapsamına sahip değildi.

Lopez, televizyon görüntülerinin ve analizlerinin bulunmamasının rakipleri ve hakemleri inceleme görevini daha zor hale getirdiğini, Enriquez'in çalışmasının ise bu eksikliği açıkça telafi etmeye katkı sağladığını belirtti.

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Ayrıca raporların güncel ve ayrıntılı olduğunu, kendi takımının maçından hemen önceki maçtan elde edilen bilgileri içerdiğini, bunun da teknik ekibe maçlara hazırlanmada yardımcı olan pratik bir bakış açısı sunduğunu vurguladı.

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Lopez'in ifadesi, "Cadena SER" radyosunun 2023 yılında ortaya çıkardığı davaya yeni bir boyut ekliyor. Dava, Barcelona'nın 17 yıl boyunca Negreira ve oğluna yaptığı ödemelerle ilgili olup yargı, kötü yönetim, belge sahteciliği ve sportif yolsuzluğu kapsayan olası suçları soruşturuyor. Katalan kulübü bu suçlamaların doğruluğunu reddediyor ve ödemelerin gerçek teknik danışmanlık hizmetleri karşılığında yapıldığını vurguluyor.

Daha önce, 32 yıl boyunca B takımının sorumlusu görevini yürüten Toni Alonso hâkim önünde ifade vermişti.

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Alonso, hakem raporlarının ele alınış şeklinin teknik direktörden teknik direktöre değiştiğini; Gerard Lopez gibi bazı teknik direktörlerin bunlardan yararlanıp faydalandığını, diğerlerinin ise bunları tamamen görmezden geldiğini açıkladı. Bunların başında, yalnızca saha içinde kontrol edebileceği şeylere odaklanan ve hakemleri etki alanının dışında gören Luis Enrique geliyordu.

Bu arada hâkim Gil, Real Madrid'in yaptığı bir talep üzerine Barcelona'nın göndermesi gereken mali bilgileri bekliyor.

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Hâkim, başlangıçta Madrid kulübünün 2010 ve 2021 yılları arasındaki denetim raporlarını ve mali raporları edinme talebini reddetmişti; ancak Barcelona Bölge Mahkemesi talebi kısmen kabul etti ve bu durum, geleneksel iki ezeli rakip arasındaki davaya yeni bir gerginlik boyutu kazandırdı.

İfadelerin kapısının kapanmasıyla birlikte Negreira davası, nihai karardan önceki son aşamasına giriyor. Ya hâkim yaşananların meşru hizmetlerin ötesine geçmediğine ikna olacak ve davanın üzerine perde inecek, ya da dosyayı yargılamaya sevk etmek için yeterli şüphenin bulunduğunu görecek. Bu ise İspanya futbol tarihinin en bölücü davalarından birini yeniden alevlendirecek bir senaryo olacak.