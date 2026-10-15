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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Resmi: Messi, İttihad maçında forma giyemeyecek

Al-Ettifaq - Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Premier Lig
R. Messi
Suudi Arabistan
Fransa

Ağır darbe

Ettifaq'ın Fransız futbolcusu Ryan Messi'nin, Suudi Roshn Ligi'nde takımının İttihad ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Roshn Ligi'nin 10. haftasında İttihad, önümüzdeki salı günü Dammam'daki Ettifaq'ın sahasında konuk olacak.

Maça günler kala Ettifaq kulübü, Messi'nin iç bağda gerilme yaşadığını açıkladı.

Suudi kulübü, "X" sitesindeki resmî hesabından paylaştığı bir mesajda, Fransız futbolcunun sakatlığından kurtulması için 10 gün süreyle takımdan uzak kalacağını belirtti.

Böylece 19 yaşındaki futbolcu, Roshn Ligi'nin 9. ve 10. haftalarında cumartesi ve salı günleri oynanacak Neom ve İttihad maçlarında Ettifaq'ta forma giyemeyecek; bu sürenin, 11. haftada bir sonraki cumartesi oynanacak Khaleej maçını da kapsaması söz konusu olabilir.

Messi'nin, geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasından bu yana Ettifaq formasıyla 8 maçta sahaya çıktığı, bu maçlarda yalnızca bir gol kaydedip hiç asist yapamadığı hatırlatıldı.

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