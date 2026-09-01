Resmi: La Liga, El Clasico'nun tarihini açıkladı

İspanya La Liga, bugün salı günü, Barcelona ile Real Madrid arasında ligin ilk devresinde oynanacak El Clasico karşılaşmasının tarihini açıkladı.

La Liga, "X" ağındaki hesabından yaptığı açıklamada, El Clasico'nun turnuvanın onuncu haftasında "Spotify Camp Nou" stadında, 25 Ekim'de yerel saatle akşam saat dokuzda oynanacağını duyurdu.



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Barcelona ve Real Madrid, ilk 3 haftanın ardından 9'ar puanla İspanya La Liga'nın zirvesini paylaşıyor; ancak Barça averajla önde bulunuyor.

Bu maç, Portekizli José Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminin ilk El Clasico'su olacak. Öte yandan Hansi Flick, "Spotify Camp Nou"daki ilk iki sezonunda Real Madrid'e karşı dikkat çekici istatistiklere sahip.



Ayrıca oku: Flick: Üst düzey bir transfer gerçekleştirdik ve bu ihtimali transfer döneminde dışlıyorum





