Resmi kadrolar: Barcelona ve Atletico Madrid en güçlü on birleriyle sahada

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Metropolitano Stadı'nda oynanacak Atletico Madrid maçının ilk 11'ini belirledi. Flick, orta sahada Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için Marc Bernal'i sahaya sürmeye karar verirken, Frenkie de Jong'u yedek kulübesinde tutmayı ve Bryan Gil'i sağ bek mevkisinde oynatmayı tercih etti.

İspanyol "Sport" gazetesi, Bernal'in Aston Villa karşısında ikinci yarıda gösterdiği etkileyici performansın ardından orta saha mücadelesini kazandığını ve Barcelona'nın Paris'te Paris Saint-Germain ile oynadığı maça benzer, en üst düzeyde hazır bulunuş gerektiren çetin bir karşılaşmada Flick'in güvenini kazandığını ortaya koydu.

Sağ bek mevkisinde de bir rekabet yaşandı ve bu rekabet, mevkiyi Bryan Gil'in doldurmasıyla sonuçlandı. Böylece savunma hattı, Cubarsi ve stoper mevkisinde Gerard Martin ile birlikte tamamlanırken, sol bek görevini Joao Cancelo üstlenecek.

Flick, maça yedek kulübesinden başlayacak olan Eric Garcia'yı riske atmamayı tercih etti.

Bryan Gil, Atletico Madrid karşısında forma giymesiyle birlikte, daha önce Alaves ve Aston Villa maçlarında sahaya çıkmasının ardından üst üste üçüncü maçını ilk 11'de oynamış olacak.

Orta sahada ise Bernal, takımın görev dağılımını farklı biçimde yapmasını zorunlu kılan Rodri'nin yokluğunda Pedri ve Fermin ile bir ikili oluşturacak.

Pedri'nin oyun kuruluşunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi, pivot mevkisine yaklaşarak Barcelona'nın hareketlerini düzenlemesi ve topa sahip olması için kendisine daha geniş bir alan tanınması bekleniyor.

Hücum hattında ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Raphinha sahte santrfor mevkisinde oynamaya devam edecek, Gordon sol kanatta görev alacak, Lamine Yamal ise hücumu sağ taraftan yönetecek.

İspanyol gazetesinin aktardığına göre Flick, yeni sistemin en öne çıkan unsurlarından biri haline gelen ve 2026-2027 sezonunda Barcelona formasıyla 19 gol kaydeden Raphinha'nın bu mevkideki artan hücum rolüne güveniyor.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Simeone ise kalede Oblak'a güvenmeyi planlıyor. Önünde ise Barcelona'nın hücum üçlüsü Raphinha, Lamine Yamal ve Fermin'in tehlikesini sınırlamayı ve kanatlardan hücuma geçme kabiliyetini korumayı hedefleyen, sağ bek mevkisinde Marcos Llorente'nin yer aldığı -gerektiğinde üçüncü stoper konumuna geçme ihtimaliyle- ve ayrıca Pubill, Hancko ile Grimaldo'nun bulunduğu bir savunma hattı olacak.

Cardoso ve Hojlund'un takım kadrosuna dönmesine rağmen ikili maça yedek kulübesinden başlayacak. Orta sahada ise savunma görevleriyle hücum kuruluşu arasında bir denge sağlamak amacıyla, pivot mevkisinde Koke'nin yanında Pablo Barrios'a güvenilecek.

Kanatlarda ise Giuliano Simeone, fiziksel yetenekleri ve Marcos Llorente'ye sağladığı savunma desteğinden yararlanarak sağ tarafta oynayacak. Baena ise Lamine Yamal'ın tehlikesini sınırlamada Grimaldo'ya yardım etme göreviyle sol tarafı üstlenecek.

Hücum hattında ise takımın en önemli tehlike kaynağı olarak Julian Alvarez, Atletico Madrid'in hücumuna liderlik edecek. Bayern Münih karşısında sonradan oyuna girmesinin ardından ilk 11'e dönen Kang-in Lee de ona eşlik edecek.

Kang-in, Alvarez'in yanında hücum rolü üstlenecek ve takımın savunma dönemlerinde 5-4-1 sistemine geçmesi durumunda sağ kanada kayma ihtimali bulunuyor. Jonathan David, Ademola Lookman ve Alexander Sorloth ise fırsatlarını yedek kulübesinde bekleyecek.