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Resmi kadro: Mbappe ve Güler, Racing karşısında Real'in hücumunu yönetecek

K. Mbappe
A. Guler
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Fransa
Türkiye
İspanya

Clasico sonrası ilk sınav

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın 11. haftasında bugün oynanacak Racing maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Mourinho, Jude Bellingham, Yan Diomande, Arda Güler ve Kylian Mbappe'den oluşan dörtlü bir hücum hattıyla sahaya çıktı.

Real Madrid, İspanya Ligi'nde 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve zirvedeki Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Bugünkü maç, geçen pazar El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup eden beyazlı ekibin bu zaferden sonraki ilk çıkışı olacak.

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01 Kas 2026

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Real Madrid'in Racing karşısındaki tam kadrosu şöyle:

Kaleci: Courtois.

Savunma: Arnold - Konate - Huijsen - Cucurella.

Orta saha: Tchouameni - Bernardo - Bellingham.

Hücum: Yan Diomande - Kylian Mbappe - Arda Güler.

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