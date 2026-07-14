Resmi kadro: İspanya'nın sürprizi tekrarlanıyor... Fransa ise ezici bir güç sergiliyor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Salı akşamı Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynanacak maç için El Matador’un kadrosunu açıkladı.
Lamin Yamal, Mikel Oyarzabal ve Alex Baena ile birlikte forvet hattında yer alarak Matador'un ilk onbirine başı çekti.
De la Fuente, Belçika maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürdüğü Fabián Ruiz'e, Pedri'yi yedek kulübesinde bırakarak üst üste ikinci maçta da güvenmeye devam etti.
İspanya milli takımının kadrosu şu şekildeydi:
Kaleci: Unai Simón
Defans: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte
Orta saha: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo
Forvet: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal
Öte yandan, teknik direktör Didier Deschamps tarafından açıklanan Fransa kadrosunda sürpriz yer almadı; Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Mikel Olise'ye yine güvenildi.
Fransız milli takımının kadrosu şu şekildeydi:
Kaleci: Mike Maignan
Defans: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano
Orta saha: Rabiot, Tchouaméni, Bradley Barcola, Mikel Oliseh, Ousmane Dembélé
Forvet: Kylian Mbappé