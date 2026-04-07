Resmi kadro... Atlético Madrid'in dört oyuncusu Barcelona maçında forma giyemeyecek

Atlético Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, yarın Çarşamba akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı için Barcelona'ya karşı takım kadrosunu açıkladı.

Barcelona, La Liga'nın 30. haftasında Metropolitano Stadyumu'nda oynanan heyecan ve çekişme dolu maçta Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etmişti. Bu sonuç, Çarşamba günü oynanacak Avrupa maçı öncesinde rekabeti daha da kızıştırdı.

Atlético Madrid kadrosunda 4 oyuncunun eksikliği, Spotify Camp Nou'da oynanacak maçta Rojiblancos'un işini zorlaştırıyor.

İyi bir antrenman performansı sergileyen Sloven kaleci Jan Oblak Madrid'de kalacak. Ayrıca, sakatlık veya kontüzyon sorunu yaşayan Johnny Cardoso, Giménez ve Pablo Barrios da Barselona'ya gitmeyecek.

Atlético Madrid'in as kalecisi Juan Musso, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ilk 11'de yer alacak.

Sloven kalecinin sakatlığından bu yana olağanüstü bir performans sergileyen Arjantinli kaleci, kaleye geri dönecek. 7 Mart'ta Real Sociedad'a karşı oynanan lig maçından bu yana performansı olağanüstüydü.

Oblak, Getafe, Real Madrid ve Barcelona ile oynanan lig maçlarının yanı sıra Tottenham ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da forma giyemedi. Bu, sahalardan tam bir ay uzak kalması anlamına geliyordu.

Oblak son antrenmanlarda iyi bir performans sergiledi; hatta Simeone'nin yarınki maçta Musso'yu mu tutacağı yoksa favori kalecisini mi seçeceği konusunda şüpheler vardı.

Sonuçta, Sloven kalecinin maçlara hazır olmaması nedeniyle, Musso yine ilk 11'de maça başlayacak.

