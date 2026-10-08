Suudi Arabistan Roshn Ligi, Dünya Kupası tecrübesine sahip bir teknik direktörle buluştu. Ürdün Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Faslı Jamal Sellami, resmi olarak Al-Fateh kulübünün yeni teknik direktörü oldu.

Al-Fateh kulübü, bugün perşembe günü, önümüzdeki dönemde takımı çalıştırması için Jamal Sellami ile anlaştığını açıkladı. Sellami, görevinden resmi olarak alınan teknik direktör Khalid Al-Atwi'nin yerine geçti.

Suudi kulübü, Faslı teknik direktörle yapılan anlaşmanın detaylarını açıklamazken, daha önceki basın haberleri Sellami'nin takımı bu sezonun sonuna kadar çalıştıracağını doğrulamıştı.

Al-Fateh'in Khalid Al-Atwi'yi görevden alıp Jamal Sellami'yi atadığına dair resmi açıklama, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki mali denetim kurulundan onay alınmasının ardından geldi.

Gelecek maçlar ALF Premier Lig 10:55 AHL

Sellami, görevine zorlu bir maçla başlayacak. Takımı, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında, yarın cuma günü El-Ahsa'daki Meydan Temvil El-Ula Stadı'nda Al-Ahli'yi ağırlayacak.

Al-Fateh, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin bu sezonunda büyük sıkıntı yaşıyor. 3 beraberlik ve 4 yenilgiden topladığı 3 puanla ve henüz hiçbir galibiyet elde edemeden puan cetvelinde on beşinci sırada yer alıyor.

Sellami'nin, en büyük başarısı Ürdün Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez doğrudan 2026 Amerika, Kanada ve Meksika Dünya Kupası finallerine taşımak olan dolu dolu bir teknik direktörlük kariyerine sahip olduğunu belirtelim.