İspanya, Luis de la Fuente'yi milli takımla elde ettiği tarihi başarının ardından ödüllendirmek için fazla beklemedi. İspanya Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik direktörün sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatma kararı alarak yıllardır yürüttüğü projeye bağlılığını ortaya koydu.

Rafael Louzan başkanlığındaki İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Las Rozas kentindeki Futbol Şehri'nde düzenlenen toplantıda De la Fuente'nin sözleşmesinin uzatılmasını oybirliğiyle onayladı. Böylece teknik direktör, İspanya Milli Takımı'nı ek yıllar boyunca çalıştırmaya devam edecek.

Karar, De la Fuente'nin İspanya'yı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdıktan sonra geldi ve onun İspanya Milli Takımı tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.

Rafael Louzan, De la Fuente'nin sözleşme yenilemesinin, federasyonun istikrarı koruma ve teknik direktörün yürüttüğü sportif projeye başarılarını sürdürmesi için yeterli zamanı tanıma isteği çerçevesinde geldiğini vurguladı.

Louzan, yönetim kurulu önünde şunları söyledi: "İstikrar ve güvene dayalı bir proje hedefliyoruz." Kararın, federasyonun De la Fuente'ye ve yıllarca sürecek büyük müsabakalar ile turnuvaları kapsayan projesine duyduğu güveni yansıttığına işaret etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Ayrıca De la Fuente'nin "milli takım tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörü" haline geldiğini ekleyen Louzan, teknik direktörün federasyon içinde geçirdiği yılların onu uzun bir süre daha görev yapmaya layık kıldığını vurguladı.

Yeni sözleşme, İspanya Milli Takımı'nın geleceğindeki büyük duraklara uzanıyor. Bunların başında 2028 Avrupa Şampiyonası, İspanya'nın Portekiz, Fas, Paraguay, Uruguay ve Arjantin ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2030 Dünya Kupası ve 2032 Avrupa Şampiyonası geliyor.

Anlaşmanın, De la Fuente'nin ve İspanyol futbolunun bir dizi temsilcisinin katılımıyla Futbol Şehri'nde düzenlenecek bir etkinlik sırasında resmen tanıtılması ve dünya şampiyonlarının kariyerinin önümüzdeki dönemine ilişkin genel çerçevenin çizilmesi planlanıyor.

De la Fuente, yeni görevine 2028 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarıyla başlayacak. Bu süreç, İspanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nin gelecek sezonuna katılımıyla aynı döneme denk geliyor.

Milli takımın, önümüzdeki eylül ve ekim aylarında İngiltere, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile ilk maçlarını oynaması bekleniyor. Bu, dünya şampiyonlarının Avrupa ve dünya çapındaki hakimiyetlerini sürdürmeye çalışacakları yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz